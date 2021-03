Controlli anti covid dei carabinieri: fioccano sanzioni, chiuso anche un bar

Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio del comando provinciale di Napoli in città e provincia. Massima attenzione per il rispetto della normativa anti-contagio. Nel quartiere Ponticelli i carabinieri della locale stazione hanno sanzionato un 21enne e un 16enne, trovati nottetempo, oltre l’una, in via Dei Mosaici insieme ad altri giovanissimi poi fuggiti. Il più grande è stato segnalato anche alla Prefettura perché trovato in possesso di una bustina di marijuana. E nella tarda serata, i carabinieri della compagnia Napoli centro hanno individuato un gruppo di ragazzini che giocavano a calcio tra le colonne del porticato della basilica di San Francesco di Paola in Piazza Plebiscito. I minori sono fuggiti all’arrivo delle pattuglie. A Portici, i militari della locale stazione hanno chiuso per 5 giorni un bar in via Leonardo Da Vinci. Nonostante le prescrizioni imposte dalla normativa anti-contagio, erano 3 i clienti sorpresi a consumare cibi e bevande all’interno. Clienti e titolare sono stati sanzionati. Sanzioni sono state elevate anche nel centro storico, Avvocata, Mercato, Pendino e Poggioreale: in questi quartieri sono 48 le persone sorprese senza mascherina e in strada, senza giustificato motivo e oltre l’orario imposto dalla norma.