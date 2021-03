MARIGLIANO – Continuano i controlli della polizia locale di Marigliano. Oltre ai sequestri di polizia ambientale ed edilizia tutti convalidati dalla procura della repubblica di Nola (5 in 10 giorni) va avanti l’attività anti covid per gli spostamenti ingiustificati: 80 le persone controllate e 5 sanzioni per spostamenti ingiustificati. Il maggiore Emiliano Nacar annuncia che i controlli continueranno tutti i giorni sia la mattina che nella fasce serale spostando il focus su tutti i punti della città.