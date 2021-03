Una giornata intensa di controlli per far rispettare le norme anti covid. Sono quelli effettuati oggi dalla polizia locale di Marigliano, agli ordini del maggiore Emiliano Nacar nelle arterie di confine del territorio comunale. Oltre 100 le persone controllate con cinque sanzioni per spostamenti ingiustificati. Chiuso anche un bar perché faceva consumare all’interno del proprio esercizio: sanzionati i 4 clienti. Chiuse inoltre due attività commerciali per assenza di Scia. Il comando della polizia locale ha assicura controlli sia in fascia antimeridiana che pomeridiana.