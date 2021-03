Coronavirus, Asl Napoli 3 Sud: “Picco accessi, siamo a rischio saturazione”

Siamo in una situazione di progressiva saturazione legata a quello che appare il picco della cosiddetta terza ondata, nella quale le strutture ospedaliere della Napoli 3 Sud riescono ancora a reggere ma con estrema difficoltà”. A parlare è Gennaro Sosto, direttore generale dell’Asl che ha la sua sede operativa a Torre del Greco. L’emergenza pandemica sta mettendo a dura prova il sistema ospedaliero dell’azienda sanitaria: ”Abbiamo ancora qualche posto Covid libero nelle strutture specializzate, ma registriamo molti accessi nei pronto soccorso di Castellammare di Stabia e Nola, non riuscendo a fare migrare con facilità le persone affette da Covid presso le strutture specializzate. Anche per questo stiamo ipotizzando di ampliare ulteriormente l’hub di Boscotrecase, dove già abbiamo superato i cento posti letto. Ci apprestiamo a individuare altri, tenendo conto però della generale carenza di personale medico specializzato, criticità questa che riguarda non solo la Campania ma ritengo tutta Italia. Siamo dunque alla ricerca spasmodica di nuove risorse”. ”In definitiva – conclude Sosto – possiamo dire di essere in una situazione di faticoso equilibrio, nella speranza che a breve si possano avvertire gli effetti dell’introduzione della zona rossa, oltre all’auspicio che come l’anno scorso ad aprile possano calare gli accessi”. (Ansa)