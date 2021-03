Coronavirus, giornata di tamponi a Roccarainola: 106 esami, 2 positivi

ROCCARAINOLA – Continua la campagna un “Tampone per Tutti” organizzata dall’ordine dei farmacisti della provincia di Napoli. Nella mattinata di oggi l’unità mobile ha fatto tappa in piazza San Giovanni nel comune di Roccarainola: sono stati effettuati 106 tamponi complessivi antigenici rapidi (in modo gratuito). Dall’esito degli esami sono emersi due casi positivi e sono state già attivate le procedure previste. Il sindaco Giuseppe Russo ha ringraziato il presidente dell’ordine dei farmacisti Vincenzo Santagada.