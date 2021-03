Il boom del gioco online: dati in costante aumento

Anche chi non è appassionato di gioco online avrà potuto notare negli ultimi tempi un vero e proprio boom di questo settore. Non si tratta soltanto di un’impressione, ma di qualcosa di reale, supportato da dati concreti. Rispetto all’anno precedente, già nel 2020 si è registrato un aumento significativo, di circa il 40% degli utenti, rispetto all’anno precedente. E il trend anche quest’anno sembra stabilizzarsi su questo andamento. Ciò fa ben capire quanto il settore del gioco online, casino e bookmakers vari, sia in costante espansione. Ma cos’è che ha scatenato questa crescita esponenziale? Vediamolo insieme.

Coronavirus e non solo

Le ragioni sono molteplici. Senza ombra di dubbio ciò che ha influito in gran parte è stata la pandemia. A causa del Coronavirus, infatti, sono stati chiusi tutti i centri scommesse per diversi mesi e ciò ha costretto anche chi non giocava online, ad aprire un conto gioco. La crescita esponenziale nel periodo del primo lockdown è stata davvero impressionante e significativa. Ma in realtà, non è soltanto a causa della pandemia che il gioco online si è affermato in questo modo.

La crescita, infatti, era già fortemente iniziata e la pandemia ne ha soltanto accentuato i segni. Questo perché giocare in rete permette di divertirsi ovunque ci si trovi e di scegliere il book che meglio risponde alle nostre esigenze. Questa esplosione di siti, però, dall’altra parte ha portato anche ad un cambiamento della figura del giocatore.

Sostanzialmente, si è venuta a creare una situazione in cui gli utenti giocano in maniera molto più consapevole, rispetto a prima. Al giorno d’oggi esistono diversi siti che si occupano del settore casino, come www.slotmachine-gratis.it, dove è possibile conoscere tutte le informazioni utili circa i vari giochi di slot presenti in rete.

Come scelgono gli utenti

Vale la pena osservare quali sono i fattori che spingono un utente verso un tipo di gioco o sito online, anziché un altro. Per prima cosa, per quanto riguarda i casino online, ciò che spinge senza ombra di dubbio un utente alla scelta di un sito anziché un altro è in primis la vastità di giochi disponibili.

Attualmente, i principali casino in rete propongono quantomeno slot machine, poker e roulette. Alcuni siti sono particolarmente specializzati in singoli giochi di questo tipo. Fatto sta che ultimamente si stanno diffondendo anche tanti altri giochi di carte, come il sette e mezzo e quant’altro.

Un altro fattore fondamentale per l’utente è senza ombra di dubbio il jackpot, ovvero il montepremi. Ogni singolo gioco ha un montepremi dedicato. Va da sé che se questo sia abbastanza alto, allora l’utente sarà molto più motivato a giocarci e tentare la fortuna.

Ma questi sono soltanto alcuni dei fattori che possono spingere gli utenti versi un determinato sito di gioco online. Vari studi hanno dimostrato come siano particolarmente importanti la grafica ed i suoni: se questi risultano troppo fastidiosi, allora possono allontanare il giocatore. Viceversa, se sono accattivanti o divertenti, si otterrà l’effetto opposto.