MONTECALVO IRPINO – Incidente stradale nel territorio del comune di Montecalvo Irpino, in contrada Malvizza Di Sopra. Erano da poco passate le 14, al chilometro 1 della strada provinciale 273, quando una donna alla guida della sua vettura, sbandava, finiva fuori strada per poi ribaltarsi. Sul posto sono arrivati da subito i vigili del fuoco di Avellino. Alla guida una ventenne, originaria di Bergamo. La giovane è rimasta ferita ed è stata trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale di Benevento per essere sottoposta alle cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.