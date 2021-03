AVELLINO – Nonostante il semaforo, presente da tempo sulla strada statale 7 Ofantina, in quel momento fosse rosso, G.A., 36 enne, avellinese, alla guida di un Suv con targa spagnola, è passato ugualmente: una pattuglia della Polizia Stradale di Avellino, in transito in quel momento, ha quindi intercettato e fermato il veicolo. Durante i controlli di rito è emerso poi che il conducente era anche sprovvisto della patente di guida, ritirata per la successiva revoca già da oltre 2 anni; conseguentemente il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre nei confronti di G.A., sono state comminate numerose sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di oltre 3500 euro, oggetto di immediato pagamento, così come previsto dalla normativa vigente nel caso di contravvenzioni relative a veicoli con targa straniera.