Irpinia, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: due feriti

Tanta paura, due feriti e un’auto semi distrutta. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina a San Martino Valle Caudina. Una sola autovettura, cone due uomini a bordo, ha sbandato e ha finito la sua corsa contro un muretto in cemento che delimita la strada ed un palo sempre in cemento dell’energia elettrica. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Avellino insieme ai colleghi del distaccamento di Bonea del Comando di Benevento che hanno liberato i due uomini rimasti incastrati nell’abitacolo. I due feriti sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti e sono stati ricoverati presso gli ospedali Rummo e Fatebenefratelli di Benevento, per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.