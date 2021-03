I vigili del fuoco di Avellino, alle 4, 30 di questa mattina, sono intervenuti ad Ariano Irpino sulla strada statale 90 Delle Puglie, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autoarticolato, il quale si è ribaltato. L’uomo alla guida del pesante automezzo che trasportava pasta e biscotti, proveniente da Rutigliano in provincia di Bari e diretto al nord Italia per le consegne, è rimasto ferito , ed è stato trasportato dai sanitari del 118 presso il locale ospedale Sant’Ottone Frangipane, per essere sottoposto a cure mediche. Due le squadre intervenute, quella di Ariano Irpino e una con l’autogru dalla sede centrale di Avellino. Le operazioni di svuotamento del carico sono quasi state ultimate e l’automezzo sarà rimesso in carreggiata.