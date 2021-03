NOLA – Torna la pioggia e tornano le segnalazioni. Un nostro lettore ci segnala la difficile e non nuova situazione di disagio in via Amilcare Boccio a Nola. La strada, come raccontano impietosamente le immagini, è diventata un vero e proprio lago con le auto che sembrano galleggiare. “Guardate in che condizioni ci troviamo impossibilitati a uscire e se ci fosse un emergenza?” scrive indignato il lettore.