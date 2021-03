Marigliano, continuano i controlli anti covid in città: 5 multe da 400 euro

MARIGLIANO – Continuano senza soluzione di continuità i controlli anti covid della polizia locale di Marigliano in tutte le zone della città. Durante il servizio anti covid 19 predisposto gli agenti, coordinati dal maggiore Emiliano Nacar – hanno eseguiti 50 controlli e 5 sanzioni da 400 euro per spostamenti ingiustificati. I vigili hanno notificato anche diverse ordinanze a persone in isolamento e controllato gli spazi pubblici, sopratutto nel centro cittadino, per impedire gli assembramenti nelle piazze. “I controlli proseguiranno diversificando tutte le aree” ha dichiarato il comandante Nacar.