MARIGLIANO – Avanti a pieno regime il controllo del territorio di Marigliano da parte della polizia locale. Anche oggi gli agenti, coordinati dal maggiore Emiliano Nacar, hanno setacciato il territorio sia al centro che nelle periferie. Elevate altre due sanzioni per spostamenti non consentiti in zona rossa. Durante le verifiche di polizia amministrativa è stato chiuso anche un ristorante per mancanza della Scia (segnalazione certificata di inizio attività): al titolare comminata anche una multa di 5000 euro.