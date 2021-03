Marigliano, controlli anti covid: multati i titolari di due negozi cinesi

MARIGLIANO – Altra giornata intensa di controlli a Marigliano. Nella giornata odierna gli agenti della polizia locale, agli ordini del maggiore Emiliano Nacar, hanno controllato tutti i negozi cinesi ancora aperti. Due di questi sono stati sanzionati perché non avevano delimitato adeguatamente l’area d’esposizione della merce di cui al momento è sospesa la vendita. Sono stati controllati all’incirca venti veicoli: 7 violazioni accertate delle norme anti covid sugli spostamenti in zona rossa. È stato inoltre garantito un deflusso costante del pubblico dalla piazza principale che per disposizione regionale è chiusa, scongiurando assembramenti.