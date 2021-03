MARIGLIANO – Procedono senza sosta le verifiche della polizia locale a Marigliano. Gli agenti, agli ordini del comandante Emiliano Nacar, pattugliano costantemente tutto il territorio cittadino. Nella giornata di oggi altre 50 persone controllate: due quelle sanzionate per violazione delle norme anti covid 19 sugli spostamenti in zona rossa. Non solo la polizia locale questa mattina è dovuta intervenire in piazza per assembramenti e delimitare l’area delle panchine pubbliche.