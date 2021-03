MARIGLIANO – Una nuova era dei diritti a Marigliano. Quarta casa consegnata in sei mesi nel rione popolare di Pontecitra a Marigliano dal comando di polizia locale, guidato dal maggiore Emiliano Nacar, dall’ufficio patrimonio coordinato dall’ingegnere Ciccarelli e sotto la direzione dell’assessore Cerciello. In questultima circostanza per garantire il passaggio tra vecchio assegnatario e nuovi avente diritto si è pensato, con successo, di far presidiare l’abitazione con l’ausilio di un istituto di vigilanza per il tempo strettamente necessario alla consegna. “È in atto inversione di tendenza – afferma il comandante Nacar – e i cittadini non possono essere lasciati soli, e cercheremo di procedere a nuove assegnazioni per gli aventi diritto”.