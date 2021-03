Marzano di Nola, Elisa muore a 15 anni: comunità in lutto

Un dolore immenso. La morte di Elisa Muto, appena 15 anni, ha sconvolto l’intera comunità di Marzano di Nola, piccolo centro nel Vallo di Lauro al confine con il Nolano. La giovanissima è stata stroncata da una infarto fulminante. Tanti i messaggi sui social network e alla famiglia composta dal papà Roberto, allenatore della squadra del Domicella, la mamma Cristina e la sorella Maria Pia. Anche i compagni di scuola hanno voluto ricordare Elisa con due striscioni apparsi fuori al liceo Albertini di Nola: “Sempre ci sarai, perchè gli angeli non muoiono mai”, “Le nostre vite non saranno più le stesse, vola più in alto che puoi angelo bello”. I funerali, che si dovevano svolgere nel pomeriggio di ieri nella chiesa di San Trifone a Marzano di Nola, sono stati rimandati a data da destinarsi.