Napoli, aggredisce infermiera all’ospedale Santobono: denunciata 33enne

NAPOLI – Ieri mattina gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti all’ospedale Santobono per un’aggressione ai danni di un’infermiera. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che una donna, poco prima, aveva accompagnato la figlia per una visita e, dopo essere stata accolta ed invitata ad attendere il proprio turno, aveva iniziato a protestare per poi aggredire e colpire la vittima. La donna, una 33enne napoletana, è stata denunciata per minacce e lesioni.