NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Protopisani a Napoli per la segnalazione di un salone di parrucchiere aperto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato le serrande abbassate ma hanno udito un vociare dall’interno e, una volta entrati, hanno accertato che l’esercizio commerciale era in attività. Il titolare e due clienti sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.