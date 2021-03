Nel quartiere Avvocata, ieri sera verso le 18, i carabinieri della compagnia Napoli Centro – nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli – hanno sanzionato per la violazione della normativa anti-contagio 7 persone, tra i 50 e i 65 anni. I militari hanno sorpreso gli uomini mentre giocavano a carte – tutti senza mascherina – all’interno di un circolo privato in via Mancinelli del quartiere Avvocata. Al presidente del circolo, anche lui sanzionato, i carabinieri hanno intimato la chiusura provvisoria per 5 giorni.