Nola: fila di insegnanti in attesa per il vaccino, ma trovano il centro chiuso

NOLA – Sono in fila da circa due ore per ricevere il vaccino. I circa 50 insegnanti del Nolano (il numero sta crescendo) che si sono recati questa mattina al centro in via Madonna delle Grazie a Nola hanno però trovato tutto chiuso con tanto di catenaccio. “E senza alcuna spiegazione e aspettiamo che qualcuno possa dirci cosa succede e come dobbiamo comportarci” – dice una persona presente. I dubbi, le ansie e le preoccupazioni sul vaccino Astrozeneca (è delle ultime ora il ritiro di un lotto in Italia e in diversi paesi internazionali) non aiutano. Sul posto è arrivato il sindaco di Nola Minieri che ha rassicurato i presenti e il ritardo è dovuto ad un problema logistico avvenuto in farmacia mentre qualcuno ha già lasciato la fila ed ha scelto di tornare a casa.