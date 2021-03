Nola, intestazione fittizia di auto: Polstrada denuncia due persone

NOLA – Una doppia denuncia. E’ quella fatta dagli agenti della polizia stradale di Nola che, questa mattina ha deferito in stato libertà due persone, in concorso tra loro, per intestazione fittizia di veicoli di provenienza illecita, presumibilmente collegati al riciclaggio internazionale di autovetture. L’attività, è il frutto di un’indagine portata a termine dagli uomini della Polstrada di Nola, che ha consentito di ricostruire, nell’arco di poche ore, il modus operandi di due uomini che, a vario titolo, si sono resi responsabili della nazionalizzazione di un veicolo estero di sospetta provenienza illecita. I poliziotti impiegati nell’area del Nolano, per servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati di ricettazione e riciclaggio di veicoli, nei pressi del parcheggio di pertinenza di una nota officina Meccanica – carrozzeria e autolavaggio, hanno controllato una Fiat 500L “attenzionata”, in quanto di sospetta provenienza illecita. Da un primo controllo al numero di telaio, sono emersi seri dubbi sull’autenticità dei caratteri, in quanto difformi rispetto a quelli originali, presumibilmente contraffatti, poiché si aveva la presenza di notevoli anomalie nelle fattezze e nelle modalità di stampigliatura, le quali apparivano del tutto diverse da quelle riscontrate in altri controlli, effettuati su veicoli originali, nonché difformità anche sulla composizione della targhetta identificativa, in quanto anch’ella veniva stampata con caratteri e supporto non conformi. Al termine di serrate ed accurate attività info investigative gli agenti della Polstrada sono riusciti ad individuare gli autori dell’attività illecita, procedendo così a denunciarli alla Procura della Repubblica di Nola. Il veicolo è stato sequestrato. Dai primi accertamenti, l’officina, ove era parcheggiata l’autovettura, appare estranea agli illeciti penali. Non sono esclusi ulteriori sviluppi investigativi.