POLVICA DI NOLA – Una colomba artigianale per entrare nella top ten nazionale. È il risultato che riempie di orgoglio il pasticciere Armando Pascarella che ha partecipato all’edizione 2021 di “Divina Colomba”, concorso organizzato da Goloasi.it con lo scopo di valorizzare la produzione artigianale del dolce tipico pasquale e premiare la “Miglior Colomba Tradizionale” e la “Miglior Colomba Creativa” d’Italia. L’artigiano, titolare della omonima pasticceria a Polvica di Nola, ha presentato il suo dolce per la sezione “Miglior colomba creativa” e, pur non essendo salito sul podio, condivide dal suo profilo facebook il prestigioso risultato che vede classificarsi la sua colomba tra le prime dieci d’Italia.