Sfugge alle botte e si rifugia dai carabinieri. Lui la insegue: arrestato

I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento hanno arrestato un 47enne del posto per maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente. E’ accaduto ieri sera nella tranquilla cittadina costiera. La vittima è una giovane donna di circa 30anni. Nell’abitazione dove risiede la coppia si scatena l’ennesimo episodio di aggressione da parte dell’uomo verso la compagna. La vittima riesce a svincolarsi, uscire dall’abitazione e raggiungere la strada. La malcapitata, in preda al panico, chiede aiuto ai passanti. Un automobilista la soccorre e l’accompagna dai militari. Raggiunta la locale stazione dell’Arma i militari la accolgono e ricevono la denuncia. Dal racconto della vittima emerge tutto il dramma della situazione domestica vissuta dalla donna negli ultimi mesi. Ripetute percosse, continue aggressioni verbali con minacce di morte e vessazioni di ogni sorta. Mentre la donna raccontava la sua storia, i carabinieri hanno notato all’esterno della caserma il furgoncino del compagno della vittima con lui a bordo a sorvegliare l’ingresso della caserma. I militari sono usciti e hanno bloccato il 47enne ancora in preda a una manifesta crisi di rabbia e gelosia. Sono scattate le manette e – dopo le formalità di rito – l’uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Napoli Poggioreale dove resterà a disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.