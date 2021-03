SOMMA VESUVIANA – Durante le operazioni partite questa mattina relative al servizio straordinario del territorio disposto dal comando provinciale carabinieri di Napoli – i militari della Compagnia di Castello di Cisterna hanno setacciato varie zone della città. Arrestato – in forza a un provvedimento emesso dal Tribunale di Nola – Francesco Ioia, 47enne del posto. L’uomo dovrà scontare la pena di 8 anni e 8 mesi di reclusione per i reati favoreggiamento, rapina, evasione, furto aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso. Ioia è ritenuto personaggio attiguo al clan D’Avino gravitante nella città di Somma Vesuviana. Nel corso del servizio i carabinieri hanno identificato 61 persone e controllato 57 veicoli. Denunciato anche un 27enne del posto perché trovato in possesso di un coltello a serramanico. I servizi continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni.