Basket, talento e ambizione: Roccarainola, la squadra che sa solo vincere

ROCCARAINOLA (Nello Lauro) – Forte, ambiziosa, vincente. Una realtà che cresce e migliora ogni giorno che passa attraverso programmazione e passione alimentate da competenza e qualità. La storia di una società che non vuole fermarsi più: è quella dell’Asd Roccarainola basket nata nel 2005 sfruttando l’occasione di una vecchia palestra inutilizzata, grazie alla caparbietà di un professore Domenico Cerullo innamorato della pallacanestro, alla passione di alcuni genitori e alla professionalità di un allenatore di serie A. Un passo alla volta: dai primi campionati giovanili di “sofferenza” ai campionati (sempre giovanili) da protagonisti. Nella stagione 2013/2014 il salto nel mondo dei “grandi” con la vittoria del campionato di Promozione e il conseguente approdo in serie D. Nella nuova categoria qualche torneo di apprendistato con tanto di salvezza ai playout fino alla conquista della coppa Campania nell’annata 2018/19. Poi, lo scatto successivo nel 2019/20 con i rocchesi primi in classifica prima dell’interruzione causa covid 19. E questa estate il lungo e paziente lavoro per preparare la nuova stagione iniziata lo scorso 7 marzo con lo storico debutto in serie C Silver. Una dirigenza lungimirante, uno staff tecnico giovane e di prim’ordine che può vantare tra gli altri Francesca Fusco, 28 anni, campionessa europea di nuoto nel 2010 a Kazan e con tanto di record del mondo dei 50 metri pinnati e un roster di talento puro con la giusta “spruzzata” di esperienza. Una macchina perfetta che corre veloce, velocissima. E finora sono arrivate solo vittorie. L’Asd Roccarainola è prima in classifica a punteggio pieno dopo il girone d’andata nel raggruppamento B di cui fanno parte anche Napoli, Marigliano, Pozzuoli, Pignola (Potenza) e il forte Sala Consilina. Proprio i salernitani, tra i favoriti per il traguardo finale, sono stati battuti dai ragazzi di Roccarainola in trasferta per 79-65: una vittoria di quelle pesanti che possono indirizzare un campionato. E domani arrivano i lucani del Pignola ancora fermi a 0 punti, un’occasione ghiotta per allungare la striscia di successi consecutivi e continuare a coltivare il sogno di una nuova promozione. Chi ben comincia è già a metà dell’opera.

LA “FAMIGLIA” DELL’ASD ROCCARAINOLA

Dirigenti

Presidente: Generoso D’Avanzo

Direttore sportivo: Luigi D’Avanzo

Dirigenti: Luigi Ponticiello, Michele Orsini, Clemente Iovino, Felice Romano

Presidente Onorario: Domenico Cerullo

Staff tecnico prima squadra

Allenatore: Michelangelo Liquori

Assistente allenatore: Luigi D’Avanzo

Preparatore atletico: Francesca Fusco

Squadra

Antonio Auriemma (capitano), Carmine Moccia, Mattia Errico, Luciano Rusciano, Vincenzo Pace, Francesco Celentano, Vittorio Damiano, Luca Falco, Gabriel Iovino, Mario Laurenzi, Andrea Incarnato, Ugo Marchese, Antonio Martiniello.

Staff sanitario

Nutrizionista: Gianfranco Miele

Fisioterapista: Francesco Ruggiero

Medico: Girolamo Miele

Comunicazione

Videomaker e social: Gabriel Iovino

Fotografo: Mario Rainone