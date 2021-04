Campania in zona arancione, orario prolungato per i negozi

Da lunedì 19 aprile la Campania torna in zona arancione e fino al 15 maggio, l’apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) sarà permessa dalle ore 7 alle ore 21,30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale, “fermo restando il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti”. Lo prevede una ordinanza che il presidente della Regione Vincenzo De Luca firmerà in giornata. Obiettivo, “agevolare la fruizione dilazionata da parte degli utenti” evitando affollamenti. Con la fine della zona rossa è anche disposta la riattivazione dei servizi aggiuntivi del Trasporto Pubblico Locale previsti per il traffico scolastico.