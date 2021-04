CASANDRINO – Dovrà rimanere chiusa per 5 giorni una braceria di Casandrino, il cui titolare è stato sanzionato per violazioni alla normativa anti-covid. Durante un controllo dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, sono state trovate a tavola – tutte a godersi la cena – 8 persone. Anche per loro notificata una multa.