Casandrino, minaccia di dar fuoco al palazzo della ex: arrestato

CASANDRINO – I carabinieri della Stazione di Grumo Nevano insieme a quelli della Stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentato incendio un 23enne di Casandrino già noto alle forze dell’ordine. Poco prima era pervenuta al numero 112 una richiesta d’aiuto: un uomo – dopo l’ennesimo litigio – ha minacciato l’ex compagna di dare fuoco al palazzo dove abitava. I militari sono intervenuti e si sono messi alla ricerca dell’uomo. Lo hanno bloccato poco dopo nei pressi della casa della donna con in mano una bottiglia contente del liquido infiammabile. L’uomo ha tentato di giustificarsi, ha detto che doveva mettere la benzina nel proprio ciclomotore ma è stato arrestato e accompagnato al carcere di Poggioreale.