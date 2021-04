Coronavirus a Cicciano, sindaco chiude plesso Bovio fino al 30 aprile

CICCIANO – Il sindaco di Cicciano Giovanni Corrado ha sospeso le lezioni al plesso Bovio fino al prossimo 30 aprile con il rientro in classe previsto, salvo altre complicazioni, il prossimo 3 maggio. Come già avvenuto ieri a Nola il primo cittadino ha firmato un’ordinanza dopo aver ricevuto un report dall’Asl Na3 Sud che ha certificato la presenza di 4 positivi nel plesso di via Marconi.