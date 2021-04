Coronavirus a Nola, sindaco Minieri chiude le scuole fino al 30 aprile

NOLA – Sospese tutte le attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado (pubbliche e paritarie) nonchè i servizi alla prima infanzia (nidi, micro-nidi e ludoteche) da domani 21 aprile fino al prossimo 30 aprile con rientro in classe previsto per il 3 maggio. E’ la decisione presa dal sindaco di Nola Gaetano Minieri che ha firmato oggi l’ordinanza numero 28. Nel documento si legge che “l’evoluzione del numero dei contagi sul territorio comunale evidenzia l’esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del covid 19”.

scarica l’ordinanza completa del comune di Nola