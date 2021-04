Sono in corso accertamenti per l’incendio di una Opel Zafira, divampato nella tarda serata di ieri (erano circa le 23,30) ad Aiello del Sabato. Le fiamme hanno completamente distrutto l’autovettura, parcheggiata in via 4 Novembre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme e messo in sicurezza l’area. Danni alla facciata di un edificio limitrofo.