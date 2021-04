I carabinieri della stazione di Lauro, prendendo spunto dalla segnalazione da parte di un cittadino che aveva intuito di essere stato truffato, hanno denunciato un 40enne della provincia di Latina. L’uomo, dopo aver venduto online dei ricambi per auto, riscossi i circa 200 euro che il malcapitato aveva versato con ricarica su carta prepagata, di fatto non inviava la merce acquistata e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i militari sono riusciti ad identificare il presunto responsabile per il quale è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.