Marigliano, controlli anti covid della polizia locale nei bar e al centro città

MARIGLIANO – Una giornata campale di controlli della polizia locale di Marigliano sull’intero territorio cittadino. Gli agenti, coordinati dal maggiore Emiliano Nacar, hanno setacciato nel giorno di Pasquetta al centro di Marigliano bar ed esercizi commerciali per evitare gli assembramenti con opere di prevenzione e repressione e contenimento del contagio da covid 19. Circa 40 le persone controllate solo nel Lunedì dell’Angelo: comminati due verbali per spostamenti ingiustificati in zona rossa.