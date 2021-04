Marigliano, polizia locale sequestra palazzo di tre piani in pieno centro

MARIGLIANO – L’ennesimo sequestro dalla polizia locale di Marigliano. Gli agenti, agli ordini del comandante Emiliano Nacar, hanno “sigillato” un palazzo di tre piani in pieno centro che aveva aumentato, secondo le indagini, volumetria con cubature e piani non consentite Il nucleo di polizia edilizia, diretto dal maresciallo Ardolino, ha verificato le anomalie della ristrutturazione edilizia in pieno centro e ha proceduto al sequestro del manufatto dopo la relazione del responsabile ufficio tecnico del comune di Marigliano. “Siamo a 39 sequestri da quando è stato istituito il nucleo – dice il comandante Nacar – non ci fermeremo di un passo anche con la mancanza di personale e provvederemo a sequestrare altri siti in questi giorni”.