Ray Campa spopola, la sua Disconovità nella classifica Indie Music Like

Il brano di Ray Campa continua a stupire e a piacere. Il “Disconovità” dell’artista neretino entrata nell’importante “Indie Music Like”, classifica di tendenza firmata Mei (Meeting delle Etichette Indipendenti), basata sul gradimento delle canzoni indipendenti, stilata dalle radio e dai new media, diffusa da oltre 300 radio e pubblicata sulle riviste, come Classic Rock, Vinile, Prog e 50 webzine. E’ presente ogni settimana sul sito meiweb.it e su Spotify Imlmei. Il brano richiama i Jingles radiofonici trasmessi dalle radio, che invitano ad ascoltarle, e viene attualmente trasmesso da circa 350 emittenti radio in Fm e web e 60 emittenti Tv del digitale terrestre e sul web. In sole sei settimane di programmazione, si calcolano alcune decine di migliaia di passaggi. L’elenco dei media è in continuo aggiornamento ed è presente su disconovita.it. II videoclip ufficiale del brano cantato da Ray Campa su YouTube, ha quasi raggiunto centomila visualizzazioni. A breve “Disconovità” verrà anche remixata dal Dj Stefano Dani che effettuerà un magico connubio tra tecnologia moderna e sonorità anni ’90. Il brano “Disconovità” presto darà il nome ad una compilation dance commerciale composta da vari dj e potrà essere acquistata in preorder nel formato cd e vinile. La prima stampa del vinile avrà una tiratura limitata che saranno numerati da 1 a 100 e autografati dagli artisti. Un album realizzato in occasione dei vent’anni dell’omonimo festival organizzato nella città di Molfetta. Il brano in questione è oltretutto “The official theme song”; da incorniciare e collezionare quindi, poiché acquisterà sicuramente valore nel tempo. La compilation rientra nel progetto “Radio Friendely”, la campagna di sensibilizzazione dedicata alle radio.