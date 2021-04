E’ nata la sottosezione Cai (Club Alpino Italiano) Roccarainola del Cai Napoli. La neonata associazione ha come obiettivo la tutela e promozione del patrimonio storico, ambientale e culturale dell’area nolana. Il referente di zona è Massimo Parisi: “Ho sempre pensato che Roccarainola meritasse una vetrina come il Cai. Siamo l’unico paese della provincia di Napoli a far parte del Parco Regionale del Partenio, con la foresta demaniale e i diversi siti storici ambientali presenti sul territorio locale si possono offrire diverse opportunità per gli amanti dell’escursionismo non solo montano. Il trekking urbano, ad esempio, può dare visibilità ai paesi ,alla loro storia creando momenti di scambio socio culturale in collaborazione con le Pro Loco. Da subito la mia idea e’ stata sostenuta da diversi amici e dal presidente Cai Napoli Umberto Del Vecchio che ha deliberato la costituzione insieme al Gr Campania. Abbiamo già fatto richiesta al comune di Roccarainola per avere a titolo gratuito un locale come sede per le nostre attività sociali come corsi di formazione ed eventi culturali. Ci aspetteranno – dice ancora Parisi – attività di manutenzione sentieristica, tracciamento nuovi sentieri storici, escursioni in condivisione con altre sezioni Cai Nazionali per uno scambio culturale e sociale, trekking urbano, orsi di formazione”.