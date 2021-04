Roccarainola, Comune dona copia della Costituzione italiana ai neo 18enni

ROCCARAINOLA – Un regalo istituzionale. L’amministrazione comunale di Roccarainola consegnerà una copia della Costituzione italiana agli 80 ragazzi che nel 2021 raggiungeranno il traguardo della maggiore età. La prima consegna è prevista per venerdì 16 aprile alle 19 presso la sala consiliare: sono stati invitati i primi 13 ragazzi che già hanno compiuto il 18° anno di età. Alla cerimonia interverranno Domenico Cerullo e Biagio Napolitano per parlare della Costituzione italiana. A concludere l’intervento del sindaco Giuseppe Russo che consegnerà personalmente ai ragazzi la copia della Costituzione. Nella lettera anche un messaggio per tutti i giovani: “La libertà, i diritti fondamentali e inalienabili, trovano il loro apice proprio nella nostra Costituzione. La consegna della Costituzione ha un grande significato per i profondi valori che vi sono contenuti e che devono guidare noi tutti. Compiere 18 anni significa diventare responsabili delle proprie azioni, nel bene e nel male. Per celebrare il tuo ingresso a tutti gli effetti in questa comunità, rappresentato simbolicamente dall’acquisizione del diritto di voto, l’amministrazione ti consegna questa copia della Costituzione italiana, che è la migliore guida in un momento di passaggio come questo. Impegnati a leggerla e troverai in essa le riposte a tutte le domande che affolleranno la tua mente ogni volta che verrai chiamato ad una scelta che riguardi il tuo essere cittadino italiano.