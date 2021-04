Vallata, autovettura sbanda e finisce contro un guard rail: muore 59enne

AVELLINO – Un tragico e fatale incidente sulle strade dell’Irpinia. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Vallata, in via Vallocastello sulla ex strada statale 91, dove un’autovettura è sbandata finendo la sua corsa contro il guard rail. Per il conducente, un uomo di 59 anni originario del posto, non vi è stato nulla da fare.