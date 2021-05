Boscotrecase, Asl Na3 inaugura centro vaccinale Covid-hospital

E’ stato inaugurato a Boscotrecase il nuovo punto vaccinale legato al locale Covid hospital. Si tratta, spiegano dall’Asl Napoli 3 Sud, del primo esempio in Campania di integrazione ospedale-territorio.

Il centro, allestito all’istituto comprensivo Prisco, è composto da otto box accettazione e otto punti vaccinali per una capacità di circa 1.000 vaccinazioni giornaliere. Dotato di sala con due postazioni di pronto soccorso, sala farmacia per allestimento vaccini e servizi per pubblico e operatori. Presenti al taglio del nastro il direttore generale della Napoli 3 Sud Gennaro Sosto, il direttore sanitario dell’azienda sanitaria Gaetano D’Onofrio e il sindaco di Boscotrecase Pietro Carotenuto.