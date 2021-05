I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, insieme a quelli della stazione di Cimitile, hanno ispezionato un cantiere in via Rispoli a Camposano per verificare il rispetto delle normative che tutelano il lavoro. I 3 lavoratori impiegati non avevano un regolare contratto e prestavano la loro attività “in nero”. Uno di questi è risultato percettore del reddito di cittadinanza e sono state avviate pratiche per la revoca del beneficio. L’attività è stata sospesa, la titolare multata per oltre 22mila euro e denunciata.