Cimitile, il Cif festeggia i primi 101 anni di nonna Anna Gaetano

Una festa rinviata lo scorso anno a causa della pandemia che, però, quest’anno non è riuscita a fermare l’entusiasmo e la voglia di brindare. E così con tutte le precauzioni del caso e nel pieno rispetto delle normative anti Covid19, nonna Anna Gaetano è stata festeggiata ieri mattina per i suoi 101 anni, abbracciata dall’affetto delle amiche del Cif (centro italiano femminile) L’idea è stata della presidente Donatella Provvesiero, anima di tante iniziative culturali e sociali sul territorio che non ha voluto lasciarsi scappare l’opportunità “perché la vita – spiega – va festeggiata sempre”. “Anche perché – aggiunge Donatella – la signora Anna è la socia più longeva dell’associazione ed anche della comunità ed un traguardo di storia, testimonianze e coraggio come il suo andava raccontato. Una “festa” sobria ma ricca di emozioni che nonna Anna ha raccontato alle telecamere del Tgr Campania che ha ripreso la bella mattinata. Ringrazio – continua la presidente Provvisiero – il giornalista Geo Nocchetti che ha accolto l’invito del Cif, ben comprendendo la straordinarietà dell’evento e l’impossibilità di condividerlo con tutta la comunità se non attraverso le telecamere. E ringrazio le socie del Cif sempre pronte a promuovere momenti di intense emozioni nonostante le difficoltà del momento. Ma il ringraziamento più grande va alla festeggiata, Anna Gaetano ed alla sua splendida famiglia che ci ha dato la possibilità di raccontare la memoria storica di Cimitile e del sud d’Italia attraverso aneddoti e curiosità. Anna rappresenta, ed è, il punto di riferimento del nostro vissuto capace di farci comprendere con la sua storia come e quanto è cambiato il ruolo delle donne in questi decenni. Un esempio di rigore e coraggio”.