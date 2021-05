“Johnson Happy Hour”, a Pozzuoli vaccini in riva al mare

Vaccino in riva al mare per i giovani ventenni su iniziativa dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord per la serata “Johnson Happy Hour” in programma a Pozzuoli sulla Piazza a Mare domani a partire dalle 18. L’iniziativa, volta a promuovere la vaccinazione tra i giovanissimi, sarà aperta a tutti i ragazzi in età compresa tra i 18 e i 29 anni residenti sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord che si saranno registrati sulla piattaforma della Regione Campania https://opendayvaccini.soresa.it . La vaccinazione sarà somministrata esclusivamente ai prenotati sulla piattaforma. “L’iniziativa ha una funzione promozionale per iniziare ad avvicinare alla vaccinazione i ragazzi che ancora sono indecisi – ha detto Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord -. Molti giovani in estate anticipano le vacanze e iniziano a spostarsi di più alla fine della scuola o al termine degli esami. Questa condizione è un potenziale rischio in un momento come questo, vaccinare questa fascia di popolazione significa ridurre fortemente la diffusione del virus.” Al porto di Pozzuoli nel corso della serata sarà somministrato il vaccino monodose Johnson & Johnson.