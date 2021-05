Nuovo sindacato carabinieri, elette le cariche: “Obiettivi confronto e tutela”

Primo incontro dell’anno, in presenza, tra le cariche sindacali del nuovo sindacato carabinieri della Campania a Volla. “Un incontro utile per confrontarsi ed organizzare le prossime attività, sperando che la crisi pandemica in corso possa continuare a ridimensionarsi fino a scomparire del tutto” – auspica il segretario regionale Antonio Parrella che sottolinea come “grazie all’ottimo lavoro svolto da tutte le cariche sindacali regionali, provinciali e di sezione del Nsc Campania registriamo un notevole incremento di colleghi che hanno deciso di dare la loro fiducia alla nostra organizzazione”. Soddisfatto anche il segretario regionale aggiunto Michele Capece: “Abbiamo bisogno di raggiungere i nostri colleghi per confrontarci; in questo anno trascorso con il divieto di incontrarsi con persone non conviventi abbiamo compreso il senso affettivo ed emozionale dei rapporti sociali. Il sindacato di norma interviene in problematiche che si intersecano con la sfera privata di ogni singolo iscritto: incontrarlo in questo contesto significa quindi anche portargli soluzioni e rinsaldare il legame che unisce coloro che indossano un’uniforme”. Il delegato Giovanni Voria, segretario regionale aggiunto, nel comunicare l’attivazione da parte della segreteria nazionale della tutela legale gratuita per tutti gli iscritti, pone l’attenzione sull’aspetto disciplinare: “Speriamo non debba mai servire ma chi lavora sul territorio ha bisogno di essere tutelato e noi abbiamo impegnato importanti risorse per questo scopo”. Tra i primi impegni del sindacato c’è quello di visitare tutte le strutture dell’Arma della Campania per incontrare i propri colleghi.

Ecco le cariche del Nsc Campania

Parrella Antonio: segretario regionale

Capece Michele: segretario aggiunto regionale

Voria Giovanni: segretario aggiunto regionale

Scuotto Luigi: segretario provinciale di Napoli

Trezza Antonio: segretario provinciale aggiunto di Napoli

Napoli Francesco: componente della segreteria provinciale di Napoli

Buonocore Carmine: segretario provinciale aggiunto Caserta Ragucci Alessandro: segretario provinciale di Salerno De Nicola Felice: segretario di sezione di Casalnuovo Esposito Francesco: segretario di sezione tribunale di Napoli Orlando Giuseppe: segretario di sezione di Battipaglia Russo Salvatore: segretario di sezione di Aversa Delicato Giuseppe: segretario di sezione di Napoli Centro Monfrecola Davide: segretario di sezione di Nola