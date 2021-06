CICCIANO (nl) – Sono in costante miglioramento le condizioni di Pasquale Napolitano, il 57enne ferito a coltellate nel pomeriggio del 3 giugno a Cicciano. Dopo un primo intervento effettuato dai medici dell’ospedale Santa Maria la Pietà di Nola per curare le ferite al torace e ai polsi, il quadro clinico si è stabilizzato e già nelle prossime ore potrebbe anche essere sciolta la prognosi. Intanto continuano le indagini dei carabinieri della compagnia di Nola, dell stazione di Cicciano e della scientifica di Castello di Cisterna per dare un volto e un nome all’aggressore.