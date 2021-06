Cicciano, restano gravi le condizioni di salute del 57enne accoltellato

CICCIANO (Nello Lauro) – Restano gravi le condizioni di Pasquale Napolitano, 57enne di Cicciano, ferito a coltellate nel pomeriggio di ieri in via Borgo Corpo di Cristo. Il piastrellista è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Santa Maria la Pietà” di Nola. L’uomo è stato avvicinato da una persona scesa da un Suv, poco dopo le 18, ed è stato colpito da 4 fendenti: due al torace e due alle mani ed è riuscito ad arrivare nei pressi di un bar dove è stato soccorso. Continuano senza sosta le indagini dei carabinieri della compagnia di Nola e della stazione di Cicciano che hanno visionato le telecamere di videosorveglianza di abitazioni e esercizi commerciali: i fotogrammi potrebbero inchiodare già nelle prossime ore l’aggressore.