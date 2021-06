Musica e videoclip, il progetto Revergen per aiutare i giovani talenti

NAPOLI (Domenico Forino) – Un progetto per aiutare artisti e giovani talenti nel campo della musica. Si chiama Revergen ed è nato grazie a Giuseppe Livio Crisci, in arte MisterCrisci, e Riccardo Santovito, RSProduction, due giovani campani rispettivamente di 24 e 18 anni, appassionati di musica, fotografia e videomaking. “Revergen – spiegano Giuseppe e Riccardo – è un innovativo progetto no profit, nasce dall’esigenza di aiutare giovani talenti a registrare nello studio a Scampia (la scelta non è casuale) la propria musica in uno studio professionale o a realizzare un videoclip musicale a titolo totalmente gratuito”. Giuseppe Crisci, fotografo e videomaker di San Giuseppe Vesuviano che nutre una passione per la regia, la musica fin dalle scuole superiori, ha dato il via a Revergen alla fine del primo lockdown con l’obiettivo di offrire un’alternativa a tutti quei ragazzi che, per percorsi difficili e situazioni familiari non sempre rosee, vengono assorbiti dalla quotidianità di una vita spesso ai limiti della legalità. Nel febbraio del 2021, Riccardo Santovito, anche lui fotografo e videomaker, si è unito al progetto, mosso da valori personali e da una storia simile a quella di Giuseppe. “Le difficoltà per noi – dicono i due creatori del progetto – non sono state poche, abbiamo vissuto momenti traumatici ma ci siamo sempre rialzati perché abbiamo intenzione di portare avanti questa passione per le foto e la produzione video. Oggi, insieme, ci occupiamo di video, foto e regia”. A loro due si è aggiunto successivamente il produttore Antonio Arnone, Lil Tony, che dal mese di maggio 2021, mette a disposizione il proprio studio per i ragazzi di Revergen. Finora sono dodici i ragazzi che hanno potuto registrare la propria musica, realizzando il sogno di incidere un singolo o di produrre un videoclip a titolo completamente gratuito.Con la passione e la conoscenza della materia di questi professionisti, le storie descritte nelle canzoni vengono trasformate in veri e propri storyboard e short films.