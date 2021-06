Nebulizzatori professionali: caratteristiche e campi di applicazione

Molti oggi utilizzano i nebulizzatori per raffrescare gli ambienti, sia esterni che interni. Questi innovativi sistemi di raffrescamento in effetti stanno riscontrando un certo favore da parte del pubblico, perché riescono ad apportare parecchi vantaggi. Innanzitutto riescono a raffrescare in maniera del tutto naturale, consentendo di risparmiare sia dal punto di vista economico che da quello energetico. Quindi possiamo dire che costituiscono anche dei sistemi molto gettonati anche per quanto riguarda la possibilità di rispettare l’ambiente, evitando sprechi. Ma come funzionano questi dispositivi utilizzati a livello professionale? Scopriamone le caratteristiche principali.

Le caratteristiche dei sistemi di nebulizzatori professionali

I nebulizzatori professionali sono quelli utilizzati nell’industria, nel commercio e nel settore terziario. Hanno delle caratteristiche specifiche, che permettono ad essi di essere impiegati in vari settori. Infatti sono dispositivi progettati e realizzati per dare il massimo della funzionalità, perché hanno delle caratteristiche molto particolari, soprattutto per quanto riguarda la precisione e la sicurezza che riescono a garantire.

Infatti i nebulizzatori professionali si possono utilizzare impostando le soglie desiderate di portata e si possono regolare per quanto riguarda altri elementi, come la pressione e la temperatura.

Riescono a dare degli avvisi e sono in grado di fornire allarmi con funzioni automatiche, in modo da tutelare in tutto e per tutto il funzionamento del sistema stesso.

Sono molto comodi ed utili da utilizzare, perché i migliori sistemi di nebulizzazione che si possono trovare in commercio sono programmabili per essere accesi e per spegnersi su fasce orarie giornaliere. In questo modo non si devono tenere per forza sempre accesi, ma si possono disattivare anche quando non servono.

Per esempio, se impiegati in un negozio o in uno stabilimento di produzione industriale, possono restare disattivati anche quando le attività sono ferme, come per esempio nel fine settimana o nei giorni festivi.

I campi di applicazione

I nebulizzatori professionali possono essere impiegati nei più disparati settori produttivi. Infatti possono essere utilizzati in istituti, nelle strutture sportive, in settori industriali di diverso genere, come per esempio nel campo della metallurgia.

Inoltre possono essere utilizzati con grandi vantaggi anche nel settore zootecnico e in quello agricolo, come per esempio in tutta la filiera che riguarda la produzione ortofrutticola. Vengono utilizzati anche nel settore commerciale, come per esempio nei locali addetti alla vendita.

Questo ampio raggio di applicazioni è possibile, perché i nebulizzatori professionali hanno delle caratteristiche che riescono ad assicurare un controllo preciso della temperatura e dell’umidità.

Dal punto di vista tecnico la nebulizzazione avviene mediante lo scorrimento dell’acqua sottoposta ad un’azione di compressione. L’acqua scorre in apposite tubazioni e passa attraverso degli ugelli, che sono degli ugelli nebulizzatori.

L’acqua viene ridotta in piccolissime goccioline che si diffondono nell’ambiente, permettendo il raffrescamento. A differenza di quanto pensano alcuni, queste goccioline d’acqua non causano una sgradevole sensazione di umidità. Infatti le goccioline di acqua evaporano quasi istantaneamente, portando insieme ad esse via il calore dell’ambiente circostante.

Possono così abbassare la temperatura e garantire un ambiente particolarmente fresco e gradevole alle persone che si trovano nelle vicinanze.

A tutto questo dobbiamo aggiungere che, rispetto ai normali sistemi di climatizzazione, i nebulizzatori usati a livello professionale riescono ad assicurare un risparmio energetico che, secondo le stime, può arrivare anche al 25% in meno.

Anche questo è un fattore fondamentale per alcune attività che hanno l’esigenza di risparmiare, dedicando le risorse economiche ricavate ad altri interventi importanti per lo sviluppo dell’attività commerciale o industriale.

I sistemi di nebulizzazione professionale sono quindi particolarmente apprezzati proprio per tutte queste loro caratteristiche di grande utilità. Proprio per questo motivo sono sempre più diffusi in diversi settori che li utilizzano in maniera continua anche per garantire condizioni di lavoro ottimali.