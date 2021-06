Party esclusivo al Cusamè di Edenlandia con la “firma” di Cira Lombardo

Un party esclusivo, curato in ogni minimo particolare con una firma d’eccezione: quella della nota event creator Cira Lombardo. È l’evento andato in scena al Cusamè, rinomato locale gestito dall’imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore all’interno del parco giochi Edenlandia di Napoli per il primo compleanno del piccolo Mario.

Un evento in grande stile interamente ispirato alla storia di Masha ed Orso che, complice anche una suggestiva atmosfera fiabesca, ha incantato i tanti piccoli ospiti catapultati per oltre due ore in un contesto di pura magia con giochi, musica ed intrattenimento. Non solo spettacolo, anche ottimo cibo con piatti interamente ispirati alla tradizione napoletana selezionati dallo chef adatti ai palati più esigenti. L’evento ha attirato l’interesse di molti curiosi dell’hinterland napoletano vista anche l’attenzione che il Cusamè rivolge ai dettagli diventando negli anni punto di riferimento per le cerimonie.