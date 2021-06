Roccarainola, forestali individuano stalla illegale: sequestro e denuncia

ROCCARAINOLA (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri forestali sul territorio. Nel mirino dei militari della stazione anche il pascolo abusivo, non una rarità nelle zone montuose del Nolano. Nei giorni scorsi i forestali hanno eseguito un’ispezione in una stalla nel comune di Roccarainola.Qui hanno riscontrato diverse violazioni in materia di scarichi sul suolo e sottosuolo e di smaltimento illecito di rifiuti. Il titolare era sprovvisto di documentazione per l’utilizzo, lo smaltimento e lo spargimento dei reflui zootecnici sui terreni. Al termine dell’operazione c’è stato il sequestro giudiziario della stalla mentre il titolare è stato denunciato alla procura della Repubblica di Nola.